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Altay Bayındır Manchester United için İngiltere’ye uçtu

Fenerbahçe’den ayrılan ve taraftara veda eden Altay Bayındır, Manchester United ile transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İngiltere’ye gitti. Bayındır’ı Atatürk Havalimanı’ndan Ali Koç uğurladı.

Altay Bayındır Manchester United için İngiltere’ye uçtu

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Milli kaleci Altay Bayındır, ile transfer görüşmesi yapmak için İngiltere'ye uçtu.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Bayındır'ı Kulübü Başkanı Ali Koç uğurladı.

İkili uzun süre sohbet ederken Bayındır, Koç alandan ayrılırken kapıya kadar eşlik etti.

Özel uçakla İngiltere'ye giden 25 yaşındaki milli kalecinin, rutin sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Altay Bayındır Fenerbahçe taraftarına veda etti

Altay Bayındır Fenerbahçe taraftarına veda etti

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