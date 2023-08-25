Altay Bayındır Manchester United için İngiltere’ye uçtu

Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United ile transfer görüşmesi yapmak için İngiltere'ye uçtu.



Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Bayındır'ı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç uğurladı.



İkili uzun süre sohbet ederken Bayındır, Koç alandan ayrılırken kapıya kadar eşlik etti.



Özel uçakla İngiltere'ye giden 25 yaşındaki milli kalecinin, rutin sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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