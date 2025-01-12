Altay Bayındır, Manchester United'da ilk 11'de
Altay Bayındır, Manchester United'ın FA Cup maçına ilk 11'de başlayacak.
Milli futbolcu Altay Bayındır, Arsenal-Manchester United FA Cup maçına ilk 11'de başlıyor.
Bayındır son olarak İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final maçında deplasmanda Tottenham'a 4-3 yenildikleri maçta kaleye geçmişti.
United'da 90 dakika görev yapan milli kaleci kornerden yediği golle, İngiliz medyası ve taraftarının eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
MAÇ NE ZAMAN?
Arsenal-Manchester United maçı 18.00'da başlayacak.
Mücadele tabii platformundan yayınlanacak.
Two United changes for today's game...— Manchester United (@ManUtd) January 12, 2025
🧤 @AltayBayindir_1 replaces @AndreyOnana
🔄 Garna comes in for @AmadDiallo_19#MUFC || #FACup
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