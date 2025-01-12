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Altay Bayındır, Manchester United'da ilk 11'de

Altay Bayındır, Manchester United'ın FA Cup maçına ilk 11'de başlayacak.

Altay Bayındır, Manchester United'da ilk 11'de

Milli futbolcu Altay Bayındır, Arsenal- FA Cup maçına ilk 11'de başlıyor.

Bayındır son olarak İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final maçında deplasmanda Tottenham'a 4-3 yenildikleri maçta kaleye geçmişti.

United'da 90 dakika görev yapan milli kaleci kornerden yediği golle, İngiliz medyası ve taraftarının eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 

MAÇ NE ZAMAN?

Arsenal-Manchester United maçı 18.00'da başlayacak.

Mücadele tabii platformundan yayınlanacak. 

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