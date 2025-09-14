NTV.COM.TR

Altay Bayındır oynadı; Manchester United, Manchester City'e farklı yenildi

Altay Bayındır'ın kalesini koruduğu Manchester United, Manchester City'e karşı sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Altay Bayındır oynadı; Manchester United, Manchester City'e farklı yenildi

İngiltere Premier Lig'de , sahasında 'ı 3-0 yendi.

Ligin 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda oynanan derbide Manchester United'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, Phil Foden'ın 18, Erling Haaland'ın 53 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadelede takımının kalesini korudu.

Bu sonuçla Manchester City, 6 puanla 8. sıraya çıktı. Manchester United ise 4 puanla 14. basamakta kaldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...