Altay Bayındır oynadı; Manchester United, Manchester City'e farklı yenildi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-0 yendi.



Ligin 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda oynanan derbide Manchester United'ı konuk etti.



Ev sahibi ekip, Phil Foden'ın 18, Erling Haaland'ın 53 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.



Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadelede takımının kalesini korudu.



Bu sonuçla Manchester City, 6 puanla 8. sıraya çıktı. Manchester United ise 4 puanla 14. basamakta kaldı.