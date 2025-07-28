Altay Bayındır transferini etkileyecek olay: "Para harcamalarına gerek yok"
Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır için İngiliz basınından dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen kaleci Altay Bayındır, performansıyla adından söz ettirdi.
MANU'nun ABD kampında West Ham United ile karşı karşıya geldiği maça ilk 11'de başlayan milli eldiven, takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.
Kaleci Andre Onana'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre daha uzak kalacak olmasından dolayı kendisini gösterme şansı elde eden Bayındır için İngiliz basınından dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
GÜVENİLİR LİMAN: ALTAY BAYINDIR
Times'ın haberinde Onana'nın saha antrenmanları yapabildiği ve sezon başlangıcına hazırlandığı belirtilirken, yetişememesi durumunda Altay Bayındır'a güvenilebileceğinin altı çizildi.
Haberin devamında Onana'nın yokluğunda Altay Bayındır'ın iyi bir şekilde kaleyi koruyacağı ifade edilirken, Manchester United'ın kaleci için yüksek paralar ödemesine gerek kalmayacağı vurgulandı.
Karşılaşmanın son bölümünde beraberliği engelleyen kurtarışlar yaptığı aktarılan file bekçisi için göz ardı edilmemesi gerektiği kaydedildi.
Geride kalan sezonda Kırmızı Şeytanlar'da 10 maça çıkan 27 yaşındaki Bayındır, kalesinde 18 gol gördü ve 3 kez gole izin vermedi.
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