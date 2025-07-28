Altay Bayındır transferini etkileyecek olay: "Para harcamalarına gerek yok"

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen kaleci Altay Bayındır, performansıyla adından söz ettirdi.



MANU'nun ABD kampında West Ham United ile karşı karşıya geldiği maça ilk 11'de başlayan milli eldiven, takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.



Kaleci Andre Onana'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre daha uzak kalacak olmasından dolayı kendisini gösterme şansı elde eden Bayındır için İngiliz basınından dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

GÜVENİLİR LİMAN: ALTAY BAYINDIR



Times'ın haberinde Onana'nın saha antrenmanları yapabildiği ve sezon başlangıcına hazırlandığı belirtilirken, yetişememesi durumunda Altay Bayındır'a güvenilebileceğinin altı çizildi.