Altay Bayındır'a İngiliz dev talip oldu

Manchester United yöneticilerinin başka bir kaleciyle anlaşmak için görüşmeler yaptığı kaydedildi.



United, Inter'in kalecisi Andre Onana için 43 milyon Sterlin ödeyerek kadrosuna kattı.



Fakat Dean Henderson'ın Nottingham Forest'a transfer olacak olması ve Luton Town'ın 37 yaşındaki Tom Heaton'a düzenli olarak ilk 11 fırsatı sunması nedeniyle takımdan ayrılmasının gündeme gelmesinin ardından kulübün, forma rekabetini güçlü tutmak için seçenekler aradığı kaydedildi.



Daily Mail'in haberine göre, Manchester ekibi, Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ile ilgileniyor.



Öte yandan Altay Bayındır'ın maliyetinin yaklaşık 5 milyon sterlin olduğu ancak 25 yaşındaki oyuncu için asıl sorunun düzenli forma giyebileceği bir takıma gidip gitmeyeceği olduğu vurgulandı.



Fenerbahçe'nin Hırvatistan'ın bir numarası Dominik Livakovic ile görüştüğü için Altay'ın ayrılmasını beklediği aktarıldı.



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