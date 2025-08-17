Altay Bayındır'ın yediği gole tepkiler çığ gibi büyüdü, efsane isim de katıldı: "Onana'yı bile iyi gösterdi, yok artık!"

İngiltere Premier Liig'in ilk haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi.



Old Trafford'da oynanan dev müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Arsenal oldu.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 13. dakikada Calafiori kaydetti.



Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.



Bu skorun ardından Arsenal, sezona 3 puanla başladı. Manchester United ise sezona puansız start vermiş oldu.



Londra ekibi, gelecek hafta Leeds'i konuk edecek. Manchester United ise Fulham deplasmanına çıkacak.



ALTAY BAYINDIR'A TEPKİ



Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, ilk 11'de başladığı karşılaşmada yediği golle İngiliz taraftarların tepkisini çekti. "ONANA'NIN BİR SAKATLIĞI YOK"



Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Ruben Amorim mücadele öncesi "Onana'nın bir sakatlığı yok. Bu maçta kadroya antrenmanda iyi çalışan futbolcuları almaktan yana tercihimi kullandım." şeklinde konuşmuştu. Arsenal karşılaşmanın 13. dakikasında köşe vuruşu kazandı. Declan Rice'ın kullandığı kornerde Altay Bayındır'ın kontrol sağlayamaması ve topun sekmesinin ardından kale ağzında Calafiori araya girerek skoru 1-0'a getirdi.

Bu golün ardından milli file bekçisi, Manchester United taraftarları ve kulübün efsanesi Gary Neville'ın tepkisini çekti. "DAHA GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYORDU"



Devre arasında konuşan Neville, "Altay Bayındır'ın daha güçlü olması gerekiyordu. Kendisine faul yapıldığı için itiraz etti ve muhtemelen bundan dolayı şikayetçi olacak. Önünde bir oyuncu vardı ve ceza sahası içinde çok fazla itme çekme oldu. Ancak kalecinin orada daha güçlü olması lazımdı. Saliba, Bayındır'a faullü bir harekette bulunmadı.

TARAFTARLAR DA ELEŞTİRDİ Daily Mail'in haberinde ise Manchester United taraftarlarının yorumlarına yer verildi.



Haberde taraftarların Bayındır için kullandığı ifadeler şu şekilde yer buldu:



"Onana'nın Altay'dan yerine forma giymesini dilediğime inanamıyorum, hayatta olmak için ne güzel bir zaman."



"Altay Bayındır, Andre Onana'dan bile daha kötü."



"Hemen Donnarumma'yı satın alın! Aman Tanrım, yine başladık!"



"Gidin ve Donnarumma'yı alın! İki kalecimiz de kötü. Elimizdeki en iyi seçenek Heaton!"