Altay galibiyete hasret kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezona 24 Erzincanspor beraberliği ve Sincan Belediyesi Ankaraspor galibiyetiyle başladı.

Ligde oynadığı son 6 maçta Kastamonuspor, Beykoz Anadolu, Batman Petrolspor, İskenderunspor ve son olarak da Karaköprü Belediyespor’a kaybeden İzmir ekibi, bu süreçte sadece Fethiyespor’la berabere kaldı. 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, ligde son sıranın bir üst basamağı olan 17. sıraya kadar geriledi.

Son iç saha maçındaki Karaköprü müsabakasında Başkan Süleyman Özkaral'ı istifaya davet eden siyah-beyazlı taraftarlar, önceki hafta paralarını alamadıkları gerekçesiyle İskenderunspor deplasmanına gitmeyen tecrübeli futbolculardan Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Ozan Evrim Özenç ve Özgür Özkaya'yı da ıslıkladı.

Maç sonunda ise Deniz Kadah, tribünlere giderek taraftarlarla konuştuğu ve yaşananlardan dolayı özür dilediği öğrenildi.