Altay kümede kalma umutlarını tüketti

Toplam borcu 800 milyon TL'nin üzerinde olan transfer yasaklısı siyah-beyazlı kulüp tarihinde ikinci kez 3'üncü Lig'e düşmenin eşiğine geldi.

Bundan 3 yıl önce 2022'de Süper Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi, yaşadığı krizler nedeniyle kısa sürede profesyonel liglerin en alt kademesine iyice yaklaştı.

Geçen sezon 1'nci Lig'den düşen, bu sezon da 2'nci Lig'e tutunması mucizelere bağlı olan Altay, hedefine ulaşamazsa en son 2017'de yer aldığı 3'üncü Lig'e 8 yıl sonra dönüş yapacak.