Altay, Mossoro ile el sıkıştı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, kulüpten 472 bin euro alacağı nedeniyle FIFA'da davalık olduğu eski Brezilyalı oyuncusu Mossoro ile el sıkıştı.

Sinan Kanlı başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetim, aktif futbol kariyeri sona eren Mossoro ile pazarlık yaparak ödemeler konusunda anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı takımda 2021'de forma giyen ve Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 42 yaşındaki eski futbolcu FIFA'daki şikayetini geri çekti. Böylelikle Altay, -6 puan silinme tehlikesini atlatmış oldu.

Mossoro da sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının altına yorumlar yapan Altaylı taraftarlara, "Evet size yardım edeceğim" yanıtını verdi.

Daha önce yine eski yabancı oyunculardan Adamu Alhassan'ın Nijerya'daki kulübü Kano Pillars ve Bosna Hersekli Edin Cocalic'in alacakları konusunda anlaşmalar sağlayan Başkan Kanlı, üçüncü dosyayı da çözmüş oldu. Altay yönetimi önümüzdeki süreçte Gnanduillet ve Amorim'le anlaşma zemini arayacak. FIFA'da 20'ye yakın dosyası bulunan Altay'ın transfer yasağını kaldırması için yaklaşık 10 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.