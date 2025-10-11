Altay - Sökespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Altay - Sökespor maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Altay ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Sökespor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



ALTAY - SÖKESPOR MAÇI NE ZAMAN?



TFF 3. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Altay - Sökespor kozlarını paylaşacak. İzmir'de, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak kritik maç bugün (11 Ekim) saat 16.00’da başlayacak ve Sıfır TV üzerinden canlı yayınlanacak.

