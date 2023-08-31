Altay yönetimi şirketleşme yetkisini aldı

Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Konferans Salonu'nda yapılan kongreye 165 kişi katıldı.

Kongre divan başkanlığını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker'in yaptığı genel kurula eski başkanlardan Ahmet Taşpınar ve Erdinç Altınyeleklioğlu da katıldı. Açık oylama sonucu 78 üye şirketleşmeye "Evet" derken, 61 delege oyunu, "Hayır" olarak kullandı. Böylelikle yönetim şirketleşme yetkisini aldı. Bu karara göre kulübün futbol şubesi Altay Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi ismini alacak. Şirketin yüzde 51 hissesi kulüpte olup, yüzde 49 hissesi yatırımcılara açılacak.



Şirket logosu olarak Altay logosu kullanılacak. Şirketin kurucu ortağı Altay Spor Kulübü, sermayesi yasa gereği en az 1 milyon TL olacak. Borsaya arz edilmeyecek şirketin yönetimindeki 9 kişiden 6'sı kulüp yönetiminden oluşacak. Kulüp başkanı şirketin de başkanı olacak. Kongrede kulübün marka ve pazarlama haklarının belirlenecek süre boyunca şirkete kiralanması, futbol şubesinin tüm aktif ve pasifiyle satın alınması yoluyla devralınması, tesislerin devir sonrasında şirkete kiralanması oylama ile kabul edilmiş oldu.



BAŞKAN DÜNDAR: TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ



Kulübün gerçekleri göz önüne alındığında tarihi bir dönüm noktasında olduklarını dile getiren Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Biz de 'Futbol takımımız amatörde oynasın kaldırımda destekleriz' diye düşünüyorduk. Keşke Altay, spor kulübü statüsünde sürdürülebilecek bir halde olsaydı. Lakin 2 senedir kulübün içinde büyük sıkıntılarla yaşayan bir Altaylı olarak mevcut şartlarda çok hızlı bir şekilde aksiyon alınmadığı takdirde geri gidişin önünü alamadan daha büyük sıkıntılarla karşılaşacağımızı çok net görüyorum" dedi.



Kaynak yaratılmazsa 1-2 sene daha mücadele edebileceklerini ve futbol takımındaki oyuncu grubunun büyük çoğunluğunun belli bir yaşa geldiğini söyleyen Başkan Dündar, "Elimizden geleni ortaya koyduğumuzdan şüpheniz olmasın. Bu sene idare edebiliriz ancak çok yakın zamanda transfer tahtası açılmazsa altyapı oyuncularımızın götüreceği yere kadar gidebiliriz. Bu borç yüküyle hangi oyuncuları takımda tutabiliriz? Kulübü peşkeş çekmeyiz. Şirketleşme mevcut şartlarda kaçınılmaz son, tünelden son çıkış. Altay'ın geleceğini Altaylılar tayin edecek" yorumu yaptı.



ESKİ BAŞKAN MARMARA: TESCİL SÜRECİ UZUN SÜRECEK



Şirket ana sözleşmesini hazırlayan avukatlar arasında yer alan Eski Altay Başkanı Cihangir Marmara şu yorumlarda bulundu:



"Şirketleşme ana sözleşmesi spor bakanlığı denetiminden geçip tescil edilmesinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu süreci başlayacak. Süreç uzun, en erken devre arasına yetişebilmesi bekleniyor. Yetişmeyebilir de... Yüzde 49 hisse hepimize açık olmalı. Taraftarlar da hisse alabilmeli. Bu hissenin kaç paya bölüneceğine yönetim kurulu karar verecek. Hisseler nama yazılı olacak. Kulüple uyuşmazlığı olan ve adli suçlara karışan kişiler pay sahibi olamayacak."



Şirketleşme yetkisi alındıktan sonra tüzük tadili de genel kurulda gerçekleştirildi.