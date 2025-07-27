Altay'da Ceyhun ve Özgür beklemede

Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan ön libero Ceyhun Gülselam, takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarını sürdürürken, hafta içinde hafif ağrı hisseden sol bek Özgür Özkaya'nın son antrenmanda dinlendirildiği belirtildi.



Başkan Yüksel Gürüz, iki oyuncunun büyük bir fedakârlık örneği göstererek takımda kaldıklarını açıklamıştı.



Siyah-beyazlılarda yönetim, deneyimli oyuncularla yeni sezon öncesinde gayrimenkul karşılığı anlaşma yoluna giderken, İzmir temsilcisinde son olarak hafta içinde stoper Sefa’ya ödeme yapıldığı ifade edildi.