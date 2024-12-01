Altay'da ilklerin sevinci

Teknik Direktör Gökhan Karaaslan da taraftarın önünde galibiyet siftahı yaptı. Ligde maddi sorunlarla boğuşan ve transfer yasağı bulunan Altay, art arda 7 mağlubiyet aldıktan sonra son 2 maçından 6 puan çıkararak kolay pes etmeyeceğini gösterdi.

Averajla düşme hattında kalan siyah-beyazlılar umut tazeleyerek gelecek haftalar için camiaya ışık verdi. İnegölspor zaferini 90 dakikanın ardından taraftarlarıyla kutlayan Altay, önümüzdeki hafta deplasmanda Kepezspor'u yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmaya çalışacak.

