Altay'da kaleci Ozan eldivenlere kavuştu

Son 4 haftadaki 1461 Trabzon, Adana 01 FK (D) ve Altınordu müsabakalarında yedek kalarak 12 maç formasından ayrı kalan kaleci Ozan, son olarak Sarıyer deplasmanında ilk 11'de şans buldu.

İzmir temsilcisi güçlü rakibine 4-1 yenilmesine rağmen 32 yaşındaki eldivenin yaptığı kritik kurtarışlarla farkın büyümesini engellediği ifade edildi.

Ozan, 109 gün aradan sonra Altay formasıyla resmi bir müsabakaya çıktı.



SARIYER'DEN JEST



Sarıyer Taraftarlar Derneği, Altay için yazılı bir açıklama yaparak İzmir temsilcisine destek verdi.

Sarıyerli taraftarlar, "Zor günler geçiren güzel İzmir'in Büyük Altay'ına ligde kalan maçlarında gönülden başarılar dileriz. Olası kötü senaryoda diğerleri gibi arma satmadan mücadeleye devam. Daha güzel günlerde tekrar karşılaşmak ümidiyle" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Sarıyer Başkanı Salih Bayraktar, maç öncesi Altay Başkanı Süleyman Özkaral'a özel olarak hazırlanan 35 numaralı Sarıyer formasını hediye etti.