Altay'da kaleci Ozan geri döndü

Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlığın ardından yeni sezona formsuz başlayan ve ligde ilk 14 karşılaşmada sadece 1 kez şans bulan tecrübeli file bekçisi Ozan Evrim Özenç, Boluspor randevusunda 2'nci kez eldivenleri devraldı.



Bu karşılaşmada Altay'ın başında ilk sınavına çıkan teknik direktör Yusuf Şimşek, altyapıdan yetişen genç kaleci Eren Karataş'ı yedek soyundururken, ilk 11'de Ozan'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın deplasmanda oynanacak Adanaspor karşılaşmasına yine maça Ozan'la başlayacağı öğrenildi.

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