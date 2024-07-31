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Altay'dan ayrılan Salih Sarıkaya, Erzurumspor ile anlaştı

Altay'da sağ bek Salih Sarıkaya, kulüpten ayrılarak Erzurumspor FK ile prensipte anlaştı. Geçen sezon 32 maçta forma giyen 26 yaşındaki savunmacının yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Altay'dan ayrılan Salih Sarıkaya, Erzurumspor ile anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da sözleşmesini tek taraflı feshedip kulüpten ayrılan sağ bek Salih Sarıkaya yeni sezon öncesi 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK ile prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlı formayla geçen sezon 1'inci Lig'de 32 maçta görev yapıp 1 kez rakip fileleri sarsan 26 yaşındaki savunmacının yeni kulübüyle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Altay'da daha önce takımdan ayrılan isimlerden sol kanat Eren Erdoğan Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya giderken, orta saha oyuncusu Enes Öğrüce Bodrum FK'ya transfer oldu.

Kaleci Mustafa Çalışkan (Orduspor 1967), stoper Tugay Gündem (Etimesgut Bld) ve santrfor Nurettin Küçükdeniz (Kahramanmaraş İstiklalspor) ise 3'üncü Lig takımlarıyla el sıkıştı. Altay'da toplam 6 oyuncu takımdan ayrıld

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