NTV.COM.TR’ye geri dön

Altay'dan olaylı Göztepe derbisi için Tahkim Kurulu'na 50 sayfalık başvuru: Güvenlik sorumluluğu bizim değildi

Olaylı Göztepe-Altay derbisi sonrası hükmen mağlubiyet ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası alan Altay, iki karara da itiraz ederek Tahkim Kurulu'na başvurdu. Altay Hukuk Kurulu güvenlik sorumluluğunun kendilerinde olmadığının altını çizdi. Hukuk kurulu, 50 sayfalık itirazında bu sezon iç sahada hiçbir olay yaşanmadığını ve Altay'ın temiz bir iç saha siciline sahip olduğunu vurguladı.

Altay'dan olaylı Göztepe derbisi için Tahkim Kurulu'na 50 sayfalık başvuru: Güvenlik sorumluluğu bizim değildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Göztepe ve Altay için "hükmen mağlubiyet" kararı

Göztepe ve Altay için "hükmen mağlubiyet" kararı

Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu

Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu

Hükmen yenilgi kararının iptalini ve maçın kaldığı yerden devam etmesini talep eden Altay, seyircisiz oynama cezasında indirime gidilerek düzenleme yapılmasını istedi.

Hakem raporunda maçın tatil edilme nedeninin Altay kalecisi Ozan'a taraftarı Nihat Aydın tarafından yapılan saldırı olduğu, ek raporda ise maçın tatil edilme gerekçesine tribünde güvenlik maddesinin de eklendiği ileri sürüldü.

Altay Hukuk Kurulu, başvuruda derbide Altay taraftarı Furkan Ersanlı'nın fişek atarak Göztepeli Mehmet Çakır'ı yaraladığı olayın tribünde gerçekleştiğine dikkat çekerken, güvenlik sorumluluğunun kendilerinde olmadığının altını çizdi. Hukuk kurulu, 50 sayfalık itirazında bu sezon iç sahada hiçbir olay yaşanmadığını ve Altay'ın temiz bir iç saha siciline sahip olduğunu ifade etti. 

Son olarak Denizlispor deplasmanına Denizli İl Güvenlik Kurulu kararıyla Altay taraftarı alınmazken, siyah-beyazlılar iç saha için verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının deplasman cezasına döndürülmesini talep etti.

Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Sahadaki topçunun bu olaylarla ne alakası var. Kulüplere ceza verilmesi kabul edilebilir değil" dedi.

Altay'dan olaylı Göztepe derbisi için Tahkim Kurulu'na 50 sayfalık başvuru: Güvenlik sorumluluğu bizim değildi - 1

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...