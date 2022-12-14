Altay'dan olaylı Göztepe derbisi için Tahkim Kurulu'na 50 sayfalık başvuru: Güvenlik sorumluluğu bizim değildi

Hükmen yenilgi kararının iptalini ve maçın kaldığı yerden devam etmesini talep eden Altay, seyircisiz oynama cezasında indirime gidilerek düzenleme yapılmasını istedi.

Hakem raporunda maçın tatil edilme nedeninin Altay kalecisi Ozan'a Göztepe taraftarı Nihat Aydın tarafından yapılan saldırı olduğu, ek raporda ise maçın tatil edilme gerekçesine tribünde güvenlik maddesinin de eklendiği ileri sürüldü.

Altay Hukuk Kurulu, başvuruda derbide Altay taraftarı Furkan Ersanlı'nın fişek atarak Göztepeli Mehmet Çakır'ı yaraladığı olayın tribünde gerçekleştiğine dikkat çekerken, güvenlik sorumluluğunun kendilerinde olmadığının altını çizdi. Hukuk kurulu, 50 sayfalık itirazında bu sezon iç sahada hiçbir olay yaşanmadığını ve Altay'ın temiz bir iç saha siciline sahip olduğunu ifade etti.

Son olarak Denizlispor deplasmanına Denizli İl Güvenlik Kurulu kararıyla Altay taraftarı alınmazken, siyah-beyazlılar iç saha için verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının deplasman cezasına döndürülmesini talep etti.

Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Sahadaki topçunun bu olaylarla ne alakası var. Kulüplere ceza verilmesi kabul edilebilir değil" dedi.