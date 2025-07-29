Altay'ın eski başkanından Kazımcan Karataş açıklaması: "Kulübün içini boşaltan simsarlar vurgun yapacaktı!"

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da eski başkanlardan Ayhan Dündar, sosyal medyada kendi dönemlerine ait yapılan eleştirilere yanıt verdi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişip 2022'de Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın transferine değinen Ayhan Dündar, genç savunmacıya o dönem Beşiktaş'ın da talip olduğunu duyurdu. Dündar, oyunun transferinden elde edilen gelirin alacaklı dosyalarını kapatmak için kullanıldığını, oyuncu temsilcilerine ödeme yapılmadığını duyurdu.



Altay'ın eski başkanı şöyle konuştu: "Kazımcan önceki dönem kulübün içini boşaltan simsarlar tarafından gider ayak son bir vurgun yapmak üzere 8 milyon TL'ye Konya'ya götürülmeye çalışılırken olaya müdahale etmiş ve oyuncunun 20 milyon TL'ye Eyüpspor'a ardından Galatasaray'a geçişi yapılmıştır. Bu süreçte oyuncuya Fenerbahçe tarafından hiçbir teklif gelmemiştir. Sadece Beşiktaş tarafından 17 milyon teklif gelmiştir. Elde edilen bonservisten 1 milyon TL ile eski oyunculardan Yasin Palaz ve mahkemelik olduğumuz bir dosya kapanmıştı. Bu transferle ilgili 1 TL bile oyuncunun temsilcilerine ödeme yapılmamıştır"