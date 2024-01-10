Altaylı Efe Sarıkaya Fransa yolcusu

Trendyol 1. Lig’de maddi anlamda zor günler geçiren Altay’da ara transfer döneminde gitmesine kesin gözüyle bakılan genç stoper Efe Sarıkaya'ya Fransa 2. Lig ekiplerinden Grenoble kancayı attı.

İzmir ekibiyle oyuncunun transferi için temasa geçen Fransız ekibinin, bonservis konusunda siyah-beyazlı ekiple pazarlığa başladığı ifade edildi. Altay’ın 400-500 bin Euro civarında bir bonservis bedeli istediği öğrenilirken Grenoble’nin ise fiyatı biraz daha aşağı çekmeye çalıştığı kaydedildi.

Bonservis konusundaki pazarlığın tamamlanması durumunda 18 yaşındaki savunmacının da Fransa’ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Öte yandan Altay, daha önce Efe Sarıkaya için Antalyaspor’la anlaşmasına rağmen genç oyuncu maaş konusunda Akdeniz ekibiyle ortak bir noktada buluşamayınca transfer iptal olmuştu.