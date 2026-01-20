Altı ay önce Türkiye gelmişti, Premier Lig'e gidiyor. Kendi anlaştı kulübü bekliyor

BAŞLADIĞI YERE DÖNÜYOR, DAHA ÖNCE BİRÇOK İNGİLİZ EKİBİNDE OYNADI



Tammy Abraham, 2 Ekim 1997 yılında İngiltere'nin Londra eyaletinde bulunan Camberwell bölgesinde dünyaya geldi. Abraham, İtalyan kulübü Milan'da ve İngiltere millî takımında forvet pozisyonunda görevler yaptı.

Chelsea'nin akademisinden yetişen Abraham, kulübü adına ilk profesyonel maçına 2016 yılında çıktıktan sonra Championship takımı Bristol City'de bir sezon kiralık oynadı. Orada, kulübe özel sezonun oyuncusu, sezonun genç oyuncusu ve en golcüsü ödülü kazanarak tek sezonda bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Ardından Swansea City'de de bir sezon kiralık oynamış, ancak takımı sezonun sonunda Premier League'den küme düştü. 2018 yılında bu sefer Aston Villa'ya kiralanmış ve orada kulübü adına 25 gol atarak 1977'den beri bunu başaran ilk futbolcu oldu.

2019 yılında Chelsea'ye dönen Abraham, 2019-20 sezonunda 18 gol atmış ve ayrıca kulüpteki son sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 2021 yılında 40 milyon € bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Roma'ya transfer oldu. Serie A'daki ilk sezonunda 17 gol atma başarı gösterdi.

İngiltere'nin genç millî takımlarında forma giyen Abraham, 18 yaş altı seviyesinden itibaren hepsinde forma giydi.



Ayrıca Polonya'da düzenlenen 2017 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda oynadı.