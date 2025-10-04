Altın Kramponlar Polonya’dan üçüncülükle döndü

Polonya’nın başkenti Varşova’da 26-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Hope For Mundial Bakım Evleri 10. Dünya Kupası’nda, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuklardan oluşan karma futbol takımı Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

26 ülke takımının mücadele ettiği turnuvada büyük bir azim ve takım ruhu sergileyen genç sporcular, üçüncülük kupasını ülkemize kazandırarak önemli bir başarıya imza attı.

"TEBRİKLER ALTIN KRAMPONLAR"





Turnuva dönüşü kupa sevincini paylaşan çocuklar, kazandıkları kupayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a takdim etti.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Tebrikler Altın Kramponlar. İl Müdürlüğümüze bağlı devlet himayesindeki çocuklarımızdan oluşan karma futbol takımımız, Polonya’da düzenlenen Hope For Mundial Bakım Evleri 10. Dünya Kupasında 26 ülke arasından 3. olmayı başardı.

Varşova’da gerçekleşen organizasyonda takımımızın elde ettiği bu büyük başarı, çocuklarımızın azmi ve takım ruhunun bir göstergesidir. Hepinizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.