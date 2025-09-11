Altın madalya kazanan Esra'nın hedefi Dünya şampiyonluğu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi olan Türkmen, antrenmanlarını sürdürüyor.



Spora 13 yaşında adım attığını belirten Türkmen, hobi ve arkadaşlarla eğlenme amacıyla spora başladığını söyledi. Bu noktaya geleceğini hiç düşünmediğini anlatan Türkmen, milli takım deneyimiyle spora bakış açısının tamamen değiştiğini ifade etti.



Milli sporcu, 6-7 yıldır profesyonelce spor yaptığını kaydederek, "2018 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası ile her şey başladı. Orada benim açıdan yarışma çok iyi geçmedi. Belki yaşım küçüktü belki de ilk milli takım deneyimim olduğu içindi. Genellikle ilk milli maçlar sporcular için iyi geçmez diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Türkmen, balkan ve Türkiye şampiyonluklarının olduğu vurgulayarak, 2019 yılında Avrupa Yıldızlar'da 3'üncülük, 2021 yılında İslam Oyunları'nda şampiyonluk ve 2022 Akdeniz Oyunları'nda 4'üncülük elde ettiğini dile getirdi.



İnatçı kişiliğiyle her zaman daha iyisini hedeflediğini söyleyen milli sporcu, "Çok inatçıyım. Takıntı haline getirdim. Bir sakatlık olmazsa bırakmayacağım ve gidebildiğim yere kadar gideceğim." diye konuştu.



Türkmen, haftanın 6 günü antrenman yaptığını ancak Alanya'da uygun alan olmadığı için daha çok Adana'da çalışma yaptığını belirtti.



Türkmen, her büyük organizasyona gitmeyi ve her organizasyondan da ödül ile dönmek istediğini ifade ederek, "Her yıl büyük bir organizasyon oluyor. 2026 yılında da dünya şampiyonası var. 2028 yılında da olimpiyatlar…Buralardan şampiyonluk ve madalyalar ile dönmek istiyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.