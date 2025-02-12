Altınordu, 3 altyapı takımını kapattı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, U17 Elit B Ligi'nde mücadele eden U17 takımı ile gelişim liglerindeki U14 ve U15 takımlarını kapattı.



Altınordu Kulübünden alınan bilgiye göre, kapatma kararı nedeniyle U17, U14 ve U15 takımlarının oyuncuları başka kulüplerle anlaşma sağladı.



Kulüpte; U11, U12 ve U13 altyapı takımları ise faaliyetini sürdürüyor.



Altınordu, Bolu-Kartalkaya yangını faciası sonrası 2 Şubat'ta yatılı oyuncu barındırmama kararı alındığını açıklamıştı.

