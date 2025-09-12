Altınordu deplasmanda çıkış peşinde

Ali Hoşfikirer Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Göktan Demeli düdük çalacak. İzmir ekibinde tedavisi süren Furkan Yöntem forma giyemeyecek.

U17 Milli Takımı'ndan dönen Bilal ve yeniden kadroya dahil edilen Keni Var görev yapabilecek. Kırmızı-lacivertliler, 5 puanla 4'üncü sırada yer alan Adana ekibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Altınordu geçen sezon ligde normal sezonda deplasmanda 2-0 yenip, evinde 2-0 mağlup olduğu Adana 01 FK'yı Play-Off'ta seri penaltı vuruşlarıyla 5-3 yenerek tur atlamıştı.



GURBETÇİ ALPER EMİR İMZAYI ATTI



Altınordu, savunmaya gurbetçi transferi yaptı. Kırmızı-lacivertliler, Alman ekibi Berliner AK 07'den 20 yaşındaki sol stoper oyuncu Alper Emir Aksoy ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Alper Emir Aksoy'a Altınordu'muza hoş geldin der; şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. Dış transferde daha önce Birhan Elibol, Fırat Başkaya ve İzlem Anıl Balakkız'la el sıkışan İzmir temsilcisi 4'üncü takviyesini yapmış oldu.