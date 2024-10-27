Altınordu evinde ilk defa takıldı

Daha önce iç sahadaki 4 müsabakasını da kazanan kırmızı-lacivertliler, Fethiyespor karşısında 2 puan bıraktı. Müsabakadan 2-2 berabere ayrılan Altınordu, 19 puana yükselmesine rağmen 3'üncü sıraya geriledi. Lider Kastamonuspor'la arasında 1 puan fark bulunan Altınordu'da teknik direktör Olcay Şahan namağlup yollarına devam ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Yarışın içindeyiz. Evimizde kazanmayı çok istedik, öne de geçtik. Ancak maç berabere bitti" dedi.