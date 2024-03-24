Altınordu evinde lider önünde coştu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Altınordu, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada lider Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda dev bir adım attı.
Bu galibiyetle 34 puana yükselen kırmızı-lacivertliler oldukça rahatladı. Altınordu, iç sahada oynadığı son 5 maçı da kazanmayı bildi.
Evindeki son yenilgisini Beyoğlu Yeni Çarşı takımına karşı 2-0'lık skorla alan İzmir temsilcisi, Bursaspor, Adıyaman FK, Kırşehir FK, Zonguldak Kömürspor ve Esenler Erokspor maçlarını kazanmasını bildi.
Altınordu, deplasmanlarda ise sadece 1 kez kazanabildi.
Teknik direktör Atilla Küçüktaka, Erokspor karşısında oynanan futbol ve gelen 3 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini, hedeflerinin galibiyet serisi yakalamak olduğunu dile getirdi.
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