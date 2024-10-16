Altınordu, iç sahada 4’te 4 yaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, sergilediği performansla taraftarlarını mutlu ederken zirve takibini de sürdürmeye devam ediyor.

Şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik alan İzmir ekibi, topladığı 15 puanla 5. sırada yer alırken, lider Kastamonuspor’un ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

Henüz yenilgisi bulunmayan Altınordu, dış sahada oynadığı 3 maçta galibiyet alamayıp berabere kalırken, iç sahada ise kusursuza yakın performansa imza attı.

İzmir ekibi, evinde oynadığı maçlarda İnegölspor, Isparta 32 Spor, 24Erzincanspor ve Kastamonuspor’u mağlup ederek taraftarının önünde 4’te 4 yapmayı başardı.

Böylece kırmızı-lacivertliler bu alanda ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.



Öte yandan kırmızı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 4 maçta 7 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.