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Altınordu, zirveye ortak olma fırsatını geri çevirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, Kırklarelispor deplasmanında 2 puan bırakarak zirveye ortak olma fırsatını tepti.

Altınordu, zirveye ortak olma fırsatını geri çevirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Altınordu, 2 kez öne geçtiği Kırklarelispor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek zirveye ortak olma fırsatını kaçırdı.

Grupta iç sahada oynadığı 2 maçı kazanıp, deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak 8 puana ulaşan İzmir temsilcisi, 2'nci sıradan 5'inci basamağa geriledi.

İlk 3 haftada rakiplerine gol izni vermeyen kırmızı-lacivertliler, Kırklareli deplasmanında kalesinde ilk kez gol gördü.

Grupta 24Erzincanspor liderlik koltuğunu Kastamonuspor'dan devralırken Altınordu'nun zirveyle arasındaki 2 puanlık fark sabit kaldı.

Bu hafta ligde evinde lider Erzincanspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.

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