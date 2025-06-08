Altınordu'da Koray yokları oynadı

İzmir temsilcisinin ara transfer döneminde Türkspor Dortmund'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki forvet oyuncusu kırmızı-lacivertli formayla 2'si Play-Off olmak üzere 17 karşılaşmada görev yaptı.

Bu maçların 5'inde ilk 11'de şans bulan Koray, toplam 557 dakika oyunda kalırken, skora katkı sağlayamadı.

Altınordu ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu sol kanatta da oynayabiliyor.