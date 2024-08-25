NTV.COM.TR’ye geri dön

Altınordu'da lisanslar tamam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu yeni transferlerinin tümüne lisans çıkardı.

Altınordu'da lisanslar tamam

Sezonun ilk haftasında 1 Eylül'de evinde İnegölspor'la karşılaşacak temsilcisi bu karşılaşma öncesi 12'i transferini de Türkiye Federasyonu'na bildirdi. Kırmızı-lacivertlilerde gurbetçi futbolcular Ali Çırak, Bahattin Karahan, Emircan Gencel, Hüseyin Bulut ve Emre Aydınel'in lisans işlemleri yurtdışı olarak tamamlandı.

Altınordu'da daha önce Alper Tursun, Eren Tokat, Halil Can Cemali, Kaan Baysal, Mete Yıldız, Tahsin Çakmak ve Yusuf Örnek'in lisansları çıkmıştı. Kulübün yeni transferlerinden Ali, Bahattin, Emir Can, Emre, Tahsin ve Yusuf ilk kez Türkiye liglerinde mücadele edecek. Öte yandan hazırlıklarını tesislerinde sürdüren kırmızı-lacivertlilerde teknik heyetin raporuna göre takıma 1 takviye daha yapılabileceği belirtildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...