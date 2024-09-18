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Altınordu'da Olcay Şahan defansı bozmadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, Olcay Şahan yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 2. sırada yer aldı. Şahan, bu mücadelelerde savunma hattını değiştirmedi.

Altınordu'da Olcay Şahan defansı bozmadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıktığı ilk 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla 2'nci sıraya yerleşen Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, bu 3 karşılaşmada defans hattında oynama yapmadı.

Savunmanın sağında Yusuf Şahin'i oynatan genç teknik adam stoperde Eren Tokat, Ali Çırak ikilisini görevlendirirken, sol bekte ise Alper Tursun'u tercih etti.

İnegölspor, Kepezspor ve Isparta 32 Spor maçlarında orta saha ve hücum hattında bazı değişiklikler yapan teknik patron Olcay Şahan, 4'lü defans kurgusunu ise bozmadı.

Altınordu oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatarak savunmasıyla tam not aldı. Bu hafta deplasmanda Kırklarelispor'la karşılaşacak kırmızı-lacivertlilerin yine aynı savunma oyuncularıyla sahaya çıkması bekleniyor.

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