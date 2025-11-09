Altınordu'dan üst üste 3'üncü yenilgi

Bu 3 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan düşme hattındaki İzmir ekibi, seyircisi önünde ise art arda 5'inci kez sahadan eli boş ayrıldı. Oynadığı 11 maçta galibiyet elde edemeyen kırmızı-lacivertliler; 4 beraberlik, 7 yenilgi alarak 4 puanla düşme hattına demir attı.

Geçen sezon Play-Off oynadığı ligde bu sezon küme düşme adayı olan Altınordu'da kırmızı kart gören iki futbolcu cezalı duruma düştü. İzmir ekibinde 62'nci dakikada oyundan alınan Tugay, 65'inci dakikada yedek kulübesinde direkt kırmızı kart gördü. Oyuna ikinci yarıda giren Sercan da 87'de ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Cezalı duruma düşen iki futbolcu Kastamonuspor deplasmanında forma giyemeyecek. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan Kerim'in durumu hafta içinde netlik kazanacak.

GENÇ KALECİ ARİF'TEN REKOR: 11 MAÇTA 6 PENALTI KURTARDI

Altınordu'da bu sezon eldivenleri devralan kaleci Arif Şimşir, maçta rakibin kazandığı 2 penaltıdan 1'ini çıkararak alkış topladı. Altyapıdan yetişen 20 yaşındaki file bekçisi bu sezon 11 maçta 6'ncı kez penaltı kurtarmayı başararak dikkatleri üzerine çekti. Geçen yıl 1 lig, 1 kupa maçında görev yapan, bu yıl takımın birinci kalecisi olan genç eldiven, daha önce Erbaaspor, Elazığspor, Karaman FK ve Batman Petrolspor (2) maçlarında penaltı kurtarmıştı.