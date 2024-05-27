Altınordu'da Olcay Şahan dönemi

TFF 2. Lig ekibi Altınordu, A Takım Teknik Direktörlüğü için Olcay Şahan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.



Altınordu’nun Teknik Direktörü Olcay Şahan şöyle konuştu:



“Başkanımıza bana güvendiği için teşekkür ederim. Altınordu, zorlu bir süreçten geçti. Uzun yıllar mücadele ettiği 1. Lig’den 2. Lig’e düştüler. Başkanımla yaptığımız görüşmelerde bu takımı kesinlikle ait olduğu yere, bir üst lige çıkarmak istediğimizi konuştuk. Başkanımızın da dediği gibi kendi sisteminden yetişen oyuncuları ile birlikte Süper Lig’e kadar kendi oyuncuları ile oynayıp sonrasında birçok futbolcusunu Avrupa’ya gönderme hedefindeyiz."

Sezon başında TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankaraspor'da forma giyen Olcay Şahan, daha sonra futbol sorumluluğu görevine getirilmişti.