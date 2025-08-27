Altınordu'da transferde siftah
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 1 puanla başlayan Altınordu ilk dış transferini gurbetçi stoper Birhan Elibol'u kadrosuna katarak yaptı.
İzmir ekibi ile uzun süredir antrenmanlarda yer alan Avustralya doğumlu 1.93 boyunda ve 22 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
North Sunshine Eagles takımından transfer edilen Birhan daha önce Avustralya'da Pascoe Vale SC, Hume City FC ve Moreland kulüplerinde oynadı.
Erbaaspor müsabakası öncesi 9 gurbetçi futbolcusuyla yollarını ayırma kararı alıp, geçen sezonki kadrodan toplam 20 futbolcuyla vedalaşan kırmızı-lacivertliler ilk takviyesini yapmış oldu.
Altınordu'da geçen sezon kiralık gönderilen 8 altyapı oyuncusu da takıma dönmüştü.
Kadrosunda şu an 18 futbolcu bulunan İzmir temsilcisinin altyapısından yetişip boşta olan eski oyuncularıyla anlaşma zemini aradığı öğrenildi.
