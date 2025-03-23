Altınordu'ya derbi morali

Kırmızı-lacivertli takımın 3 haftalık galibiyet özlemi derbiyle sona erdi. Ligde son 3 maçından 2 puan çıkardıktan sonra düşme hattındaki Altay'ı dize getiren Altınordu 52 puana ulaşarak 4'üncü sıradaki yerini korudu. Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştıran İzmir temsilcisi, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. Kırmızı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında 2-0 yendiği siyah-beyazlı ekibi ikinci yarıda da dize getirdi.



Altınordulu futbolcular derbide 3-2 öne geçtikten sonra sakatlık yaşayan takım arkadaşları Sami Satılmış’ı unutmadı. Hüseyin Bulut’un 89'uncu dakikada attığı golün ardından Sami’nin formasını sergileyen kırmızı-lacivertli ekip, soyunma odasında da coşkuyla zaferi kutladı.



Ligde çarşamba günü düşme hattındaki Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek Altınordu, seyircisi önünde kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Altınordu'da derbide iki kez fileleri sarsan gurbetçi forvet Hüseyin Bulut toplam gol sayısını 12'ye çıkardı.





