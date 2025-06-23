Altyapıdan yetişti, Süper Lig'de parladı, Avrupa'ya gidiyor: Sürpriz transfer

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin oyuncularına Belçika ekibi Anderlecht'ten teklifler gelmeye devam ediyor.



Sarı-kırmızılıların Brezilyalı golcüsü Romulo için geçtiğimiz aylarda resmi teklif götüren Belçika ekibinin bu kez orta saha Anthony Dennis için harekete geçtiği bildirildi.



Anderlecht'in Nijeryalı orta saha oyuncusu için Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile görüştüğü ve şartları sorduğu öğrenildi.

SIKI PAZARLIK



Belçika basını da Anderlecht'in Dennis transferinde ısrarcı olduğunu ve Göztepe ile sıkı bir pazarlık yaptığını yazdı.



Romulo'dan sonra Dennis'i de isteyen Anderlecht'in 20 yaşındaki futbolcu için 3,5 milyon euro vermek istediği ifade edildi.

İKİ TALİBİ DAHA VAR



Almanya'dan Hoffenheim, Augsburg ile Mainz 05 ekipleri de performansıyla Nijerya Milli Takımı'na seçilen Dennis'in transferi için Göztepe ile görüşmüştü.

Göztepe dış transferde ise Ürdünlü forvet İbrahim Sabra, Brezilyalı golcü Janderson ve stoper Godoi'yi bekliyor.

PERFORMANSI



Önce altyapısına transfer olup, 2023-2024 sezonu ortasında A takıma dahil edildiği Göztepe ile geçen sezon 37 maça çıkan Anthony Dennis 2 asist yaptı.