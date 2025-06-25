Alvaro Morata ve ailesini tehdit ettiği için tutuklanan genç şoka girdi, ağladı!
Alvaro Morata ve ailesini tehdit etmesi nedeniyle tutuklanan genç için çarpıcı bir haber gündeme geldi.
Galatasaray ve İspanya Milli Takımı'nın futbolcusu Alvaro Morata ve ailesini ölümle tehdit eden 19 yaşındaki İspanyol genç tutuklandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 8 Haziran'da Almanya'da oynanan Portekiz-İspanya final maçında penaltı atışını kaçırdığı için İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Morata'yı ve ailesini, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda ölümle tehdit eden bir kişi, Malaga'da polisin düzenlediği operasyonla tutuklandı.
Morata'nın ailesinin suç duyurusu sonrasında harekete geçen polisin yürüttüğü soruşturma sonrasında mesajı yayımlayan ve 19 yaşında bir genç olduğu belirtilen kişinin tutuklandığı açıklandı.
YALANI ORTAYA ÇIKTI
Malaga polisi tarafından basına verilen bilgilerde, söz konusu kişinin Morata'yı ölümle tehdit eden mesajın yayımlanmasından iki gün sonra karakola gelerek, sosyal medya hesabının çalındığı yönünde ihbarda bulunduğu ancak yürütülen soruşturmada yalan söylediğinin anlaşıldığı ve tutuklandığı bildirildi.
BAŞMÜFETTİŞTEN AÇIKLAMA
Öte yandan "El Partizado de COPE" programına katılan Malaga Ulusal Polisi Başmüfettişi Andres Roman, olayla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.
"HERHANGİ BİR SUÇ GEÇMİŞİ YOK"
Roman, yakalanan taraftarın herhangi bir suç geçmişi olmadığını belirtirken, tutuklama anında yaşananları anlattı.
"ŞOKA GİRDİ, AĞLADI, AF DİLEDİ"
Malaga Ulusal Polisi Başmüfettişi; Alvaro Morata'yı tehdit eden şahsın, tutuklanınca "şoka girdiğini, ağlamaya ve af dilemeye başladığını" ifade etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Tehdit
- Alvaro Morata