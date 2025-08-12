Alvaro Morata'nın veda mesajında Galatasaray Yönetimi'ne sert tepki: "Adalet değerlerime aykırı!"

Süper Lig'in yeni sezonuna Gaziantep FK deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan Galatasaray , transferde de hareketli günler geçiriyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmişti. İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında Galatasaray Yönetimi'ne tepki gösterdi. Yıldız futbolcunun mesajında şu ifadeler yer aldı: "Sevgili Galatasaraylılar ve Türk halkı, "OLAĞANÜSTÜ DENEYİMLERDEN BİRİ" Bana göstermiş olduğunuz sevgi, sıcaklık ve destek için teşekkür ederim. Beni ilk günden itibaren evimde hissettirdiniz ve gösterdiğiniz destek, kariyerimde yaşadığım en olağanüstü deneyimlerden biri oldu.

"KABUL EDİLEMEZ"



Ne yazık ki kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyi söyleyemem. Verilen sözlerin ve temel değerlere olan saygının korunmadığı anlar oldu. Verilen taahüttler yerine getirilmedi, öyle ki maaşımın bir kısmından ve sözleşmemden hak etmiş olduğum haklardan feragat etmekten başka seçeneğim kalmadı. Açıklanan rakamlar doğru değil. Benim için hayatta ve işte asla bozulmaması gereken prensipler vardır. Bunların başında insanlara olan saygı gelir. Hak edilmemiş olanı tanımamak ve telafi etmemek benim için kabul edilemez ve benim inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır.



"TARAFTARA ANLATMAM DOĞRU"



Biliyorum, bu konular genellikle açık bir şekilde konuşulmaz ancak olanların gerçek açıklamasını taraftarlara anlatmanın doğru olduğuna inanıyorum. Sizler ve İstanbul her zaman kalbimde olacaksınız. Bugün ve gelecek için sizlere en iyisini diliyorum.



"GALATASARAY'IN TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİNE EMİNİM"



Ayrıca teknik direktörümüze ve onun harika ekibine özel bir teşekkür göndermek istiyorum. Galatasaray'ın tarih yazmaya devam edeceğine eminim. Birlikte paylaştığımız anılar için tüm takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum."

