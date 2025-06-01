Amara Diouf kimdir? Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edilen Amara Diouf'un kariyeri

Amara Diouf, 7 Haziran 2008 yılında Senegal'de dünyaya gelen profesyonel bir futbolcudur. Kanat oyuncusu olarak görev yapan Diouf, Génération Foot takımında ve Senegal millî futbol takımında forma giymektedir.



Senegal'in başkenti Dakar'ın banliyölerinden Pikine şehrinde doğan Amara Diouf, 2017 yılında Danone Nations Cup turnuvasındaki performansıyla dikkat çekmiş ve ardından Génération Foot altyapısına katılmıştır.



2023 yılında, Fas’ta düzenlenen Mohammed VI 19 Yaş Altı Turnuvası’nda öne çıkan isimlerden biri olmuştur. Diouf'un formasını giydiği Génération Foot, turnuvayı kazanırken aralarında Real Madrid’in de bulunduğu birçok güçlü takımı eleyerek dikkat çekmiştir.



2022 yılında, Diouf 2023 U-17 Afrika Kupası elemelerinde Senegal U17 Millî Takımı’na dahil oldu. Yeşil Burun Adaları’na karşı iki gol, Mali’ye karşı ise bir gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.



Diouf, 2023 U-17 Afrika Kupası kadrosuna davet edildi. Turnuva boyunca Cezayir’e karşı iki gol, Somali’ye karşı ise bir gol attı ve Senegal’in gruptan çıkmasına önemli katkı sağladı. Gösterdiği üstün performans sayesinde, grup aşamasının en değerli oyuncusu seçildi ve turnuvanın en iyi 11’ine dahil edildi.



Çeyrek finalde, Güney Afrika’ya karşı iki gol atan Diouf, takımını 2023 U-17 Dünya Kupası’na taşırken, turnuvadaki üçüncü maçın adamı ödülünü de kazandı. Bu karşılaşmalarla birlikte turnuvadaki 5. golünü atan Diouf, Victor Osimhen’in bir turnuvada en çok gol atan oyuncu rekorunu geride bıraktı.



Yarı finalde Burkina Faso’ya karşı bir penaltı kaçırmasına rağmen, penaltı atışlarında takımının galibiyet golünü atarak belirleyici rol oynadı. Senegal, finalde Fas’ı mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Diouf, 5 golle turnuvanın gol kralı (Altın Ayakkabı sahibi) oldu.



Ağustos 2023’te, Diouf, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Ruanda ile oynanacak karşılaşma ve Cezayir ile yapılacak hazırlık maçı için Senegal A Millî Takımı'na davet edildi.



9 Eylül 2023'te, Ruanda ile oynanan ve 1-1 sona eren maçta sahaya çıkarak, 15 yaş 94 günlükken Senegal A Millî Takımı’nda forma giyen en genç futbolcu unvanını elde etti.

