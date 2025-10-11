Amasyaspor - Karabük İY maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Amasyaspor - Karabük İY maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Amasyaspor ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Karabük ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



AMASYASPOR - KARABÜK İY MAÇI NE ZAMAN?



TFF 2. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Amasyaspor - Karabük İY kozlarını paylaşacak. Amasya'da, 12 Haziran Stadyumu'nda oynanacak kritik maç yarın (12 Ekim) saat 14.00’da başlayacak ve Sıfır TV Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.



