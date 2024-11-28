Amatör futbolda yaş sınır kaç? TFF yeni statüyü açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, futbolun yaygınlaşması için çok büyük önem taşıyan amatör futbolda çok önemli kararların alındığını duyurdu.

YAŞI BÜYÜK OYUNCU KONTENJAN SINIRLAMASI KALKTI



Ural Aküzüm, TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında amatör futbolu geliştirebilmek için yeni projeler ürettiklerini belirterek "Kulüplerimizin ve amatör camiasının sesini dinledik, genç yaş kontenjanı müsabaka kadrosunda 5 futbolcu, sahada ise 2 oyuncu ile sınırlandırıldı ve sadece ilk 11'de sahaya çıkma zorunluluğu getirildi. Süper Amatör Lig'e uygulanması da ilk kez uygun görüldü. Yaşı büyük oyuncu kontenjan sınırlaması ise BAL ve yerel liglerde tamamen kaldırıldı. Altyapılarda ve yaş gruplarında (18 yaş altı hariç), 2 yaş küçük oyuncu kontenjanı açıldı. Yani 16 yaş altı takımında yetenekli yaşı küçük çocuklar varsa 14 yaşa kadar 2'si oynayabiliyor." ifadelerini kullandı.



Lisans ücretlerinin enflasyon ve ekonomik koşullara göre cüzi tutulduğunu belirten Aküzüm, ilk yetiştirici kulüplerin hukukunun korunması için ekstra kazanca hükmettiklerini ve bunu kural haline getirdiklerini vurguladı.

