Amatör kümede gol yağmuru: Maç 19-1 bitti

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında alınan toplu sonuçlar şöyle: “1966 Malatyaspor 8-Çatyol Belediyespor 1, Beydağıspor 1- Arapgirspor 5, Anadolu Selçuklu 2-Ataköyspor 2, Tandoğanspor 7- 44 Tepehan 0, Malatyagücü 0- Akçadağspor 5, Pütürge Gençlik 1, Alageyikspor 11-Arapgirgücü 0, Battalgazi Belediyespor 1 - Hatunsuyuspor 1, Hekimhan Girmanaspor 19 , Eski Malatya 3-Orduzuspor 3, Konakspor 5-Karakavakspor 1, Demirspor 6, Çöşnük Gençlik 2, Hekimhan Belediyespo 4-Yazıhan Belediyespor 2, Erkenekspor 2-Yeşilyurt Belediyespor 3 ,Yeşil Sürgüspor 5-Kale Gençlerbirliğispor 0.”



9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan Girmanaspor- Hatunsuyuspor maçı 19-1 skorla tamamlanması dikkat çekti.



Bu sonuçlardan sonra A Grubunda avantajla Arapgirspor, B Grubunda Hekimhan Girmanaspor, Grubunda Akçadağ Spor ve D Grubunda Demirspor Liderliğini sürdürdü.