Amatör Lig ekibi Kahta, Süper Lig temsilcisini eledi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Kahta 02 Spor, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
Kahta 02 Spor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.
Kahta, önceki turlarda da sırasıyla İskenderunspor ve Adana Demirspor'u elemişti.
MAÇIN GOLLERİ
10' Aras Özden (Kasımpaşa)
20' Yusuf Fırat
41' Ahmet Akıl
90+3' Berkay Ceylan
MAÇIN SON GOLÜ SONRASI KAHTA'NIN SEVİNCİ
