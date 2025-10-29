NTV.COM.TR

Amatör Lig ekibi Kahta, Süper Lig temsilcisini eledi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Kahta 02 Spor, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Kahta 02 Spor, Kasımpaşa’yı eledi.

Kahta 02 Spor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.

Kahta, önceki turlarda da sırasıyla İskenderunspor ve Adana Demirspor'u elemişti.

MAÇIN GOLLERİ

10' Aras Özden (Kasımpaşa)
20' Yusuf Fırat
41' Ahmet Akıl
90+3' Berkay Ceylan

MAÇIN SON GOLÜ SONRASI KAHTA'NIN SEVİNCİ

