Amatör lig takımı yabancı futbolcu transfer etti

Alacagücü Spor'dan yapılan açıklamada, yabancı uyruklu futbolcuların Alacagücüspor’u hak ettiği yere taşıyacakları belirtilerek şampiyonluk sözü verildi.

Alacagücü Spor Takımı Başkanı Kadir Bayat, hedeflerinin bu sezon şampiyonluk olduğunu belirterek, "Takıma transfer ettiğimiz yabancı uyruklu 1 futbolcu ile birlikte gücümüze güç kattık. Böyle güzide kardeşlerimiz neden çoğalmasın? Neden takım daha iyi olmasın? Burada özellikle Alacalı iş adamlarımıza sesleniyorum. Hep birlikte Alacagücüspor’u hak ettiği yere birlikte taşıyalım. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Alaca halkına, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.