Amatör ligde cezalı antrenör tel örgüleri aşarak sahaya indi

Tokat'ın 1. Amatör Ligi'nde gerçekleşen Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasındaki A Grubu maçında olaylar yaşandı.



Zile ilçe Stadyumu’nda saat 14:00’da oynanan karşılaşmada Zile Belediyespor'un Antrenörü Gökhan Yiğit'in cezalı olmasına rağmen, tel örgüleri aşarak sahaya indiği gözlendi.



Ancak bu hamle, takımını galibiyete taşımadı. Maç sonunda 2-1'lik skorla Yeşilyurt Belediyespor galip geldi.

Yiğit, tel örgüleri aşarak Yeşilyurt Belediyespor kulübesine saldırdı ve hakemlere yönelik saldırgan bir tutum sergiledi. Bu talihsiz olaylar, futbolun fair-play ruhuna gölge düşürdü ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gösterdi.