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Amatör ligde cezalı antrenör tel örgüleri aşarak sahaya indi

Tokat'ın 1. Amatör Ligi'nde gerçekleşen Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor maçında cezalı antrenör tel örgüleri aşarak sahaya indi.

Amatör ligde cezalı antrenör tel örgüleri aşarak sahaya indi

'ın 1. Amatör Ligi'nde gerçekleşen Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasındaki A Grubu maçında olaylar yaşandı.

Zile ilçe Stadyumu’nda saat 14:00’da oynanan karşılaşmada Zile Belediyespor'un Antrenörü Gökhan Yiğit'in cezalı olmasına rağmen, tel örgüleri aşarak sahaya indiği gözlendi.

Ancak bu hamle, takımını galibiyete taşımadı. Maç sonunda 2-1'lik skorla Yeşilyurt Belediyespor galip geldi.

Yiğit, tel örgüleri aşarak Yeşilyurt Belediyespor kulübesine saldırdı ve hakemlere yönelik saldırgan bir tutum sergiledi. Bu talihsiz olaylar, futbolun fair-play ruhuna gölge düşürdü ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gösterdi.

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