Amatör maçta kafa kafaya çarpışan futbolcular hastanelik oldu
29.11.2026 18:12
Anadolu Ajansı
4 Eylülspor kalecisi Umut Can Koç, takım arkadaşı Furkan Güney ile birlikte hastaneye kaldırıldı.
Sivas’ta amatör küme futbol maçında kafa kafaya çarpışan kaleci ve takım arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Süper Amatör Küme B Grubu'ndan Hafik Belediyespor ile 4 Eylülspor takımlarının karşı karşıya geldiği maçta korkutucu bir olay yaşandı.
Maçın 36. dakikasında 4 Eylülspor kalecisi Umut Can Koç ile takım arkadaşı Furkan Güney kafa kafaya çarpıştı.
Oyunculara ilk müdahale sahadaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.
Futbolcular, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.