Amatör maçta oyundan atılan futbolcu hakemi bıçakladı

Kocaeli'de spor sahalarında görülmesi istenmeyen bir olay yaşandı. Hakemin kendisini oyundan atmasına öfkelenen genç futbolcu maçtan sonra hakeme bıçakla saldırdı. Kocaeli U-17 Ligi'nde 8 takımın yarıştığı K grubunda 3 haftada birer galibiyet alarak aynı puanda bulunan Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor arasında Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda oynanan müsabakada orta hakem Ersin Demiröz, yardımcı hakemler; Hakan Baş ve Muhammet Emin Açıkel görev aldı. Karşılaşma içinde Çayırova Gümüşspor oyuncusu kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç ev sahibi takımın 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

OYUNDAN ATILDI TELLERİN ARDINDAN TAKİP ETTİ



Maçın ardından sporcular, yöneticiler ve hakemler soyunma odasına yöneldi. Bu esnada sahadan atılan ancak tellerin ardından maçı takip eden tepkili futbolcu Ç., soyunma odalarının olduğu bölüme yöneldi ve bir anda hakemin üzerine atladı. Elindeki bıçağı birkaç kez sallayan ve hakemi sırtından yaralayan öfkeli futbolcuyu rakip takımın sporcu velileri engelledi.

Olay esnasında gürültüyle durumu fark eden diğer oyuncular ve yöneticiler de duruma müdahale etti. Aldığı bıçak darbesinin hayati tehlikeye neden olmadığı, saldırıdan sıyrıkla kurtulduğu, aynı zamanda bekçi olduğu öğrenilen hakem Ersin Demiröz ise hastaneye kaldırıldı. Hakem, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öfkeli sporcu ise polis tarafından alınarak polis merkezine götürüldü. Sporcunun antrenörü ve yöneticileri de ne olduğunu anlamadıklarını, şaşkınlık içinde olduklarını ifade edip üzüntülerini dile getirdi.