Amatörde transfer tescil dönemi başladı

Türkiye Amatör Futbol Ligleri'nde uygulanacak transfer tarihleri belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonu amatör futbol liglerinde uygulanacak transfer tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Amatör Futbol Ligleri'nde ilk transfer tescil dönemi 1 Ağustos 2024 itibariyle başladı.



İlk transfer tescil dönemi 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Amatör liglerde ikinci transfer tescil dönemi 6 Ocak 2025'te başlayacak ve 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.



Amatör futbol kulüpleri, bu tarihler arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterler dahilinde kadrolarına takviye yapabilecek.