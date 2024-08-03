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Amatörde transfer tescil dönemi başladı

Amatör liglerde için transfer tescil dönemi 1 Ağustos itibariyle başladı.

Amatörde transfer tescil dönemi başladı

Türkiye Amatör Ligleri'nde uygulanacak transfer tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonu amatör futbol liglerinde uygulanacak transfer tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Amatör Futbol Ligleri'nde ilk transfer tescil dönemi 1 Ağustos 2024 itibariyle başladı.

İlk transfer tescil dönemi 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Amatör liglerde ikinci transfer tescil dönemi 6 Ocak 2025'te başlayacak ve 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Amatör futbol kulüpleri, bu tarihler arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterler dahilinde kadrolarına takviye yapabilecek.

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