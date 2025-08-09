Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, salı günü Diyarbakır'da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacaktır." ifadelerine yer verildi.



Diagne, geçmiş sezonlarda Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük forması da giymişti.

