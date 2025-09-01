Amedspor, Adana Demirspor'u evinde yıktı: 8-1
Amedspor, 1. Lig'in 4'üncü haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 8-1'lik skorla adeta perişan etti.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Amedspor'u konuk etti.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçı Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan ve Faruk Yağlı yönetti.
Amedspor 18 ve 45+4'te Fernando, 36, 85 (Penaltıdan) ve 90'da Diagne, 49'da Emrah Başsan, 62'de Sabi'a, 71'de ise Traore ile 8 gol buldu.
Ev sahibi Adana Demirspor ise bu 8 gole sadece 28'de Ahmet Bolat'la yanıt verebildi.
Adana Demirspor'un evindeki maç Amedspor'un 8-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.
