Amedspor, Adana Demirspor'u evinde yıktı: 8-1

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Amedspor'u konuk etti.



Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçı Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan ve Faruk Yağlı yönetti.



Amedspor 18 ve 45+4'te Fernando, 36, 85 (Penaltıdan) ve 90'da Diagne, 49'da Emrah Başsan, 62'de Sabi'a, 71'de ise Traore ile 8 gol buldu.



Ev sahibi Adana Demirspor ise bu 8 gole sadece 28'de Ahmet Bolat'la yanıt verebildi.



Adana Demirspor'un evindeki maç Amedspor'un 8-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.